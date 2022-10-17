Губерниев раскритиковал Салихову за высказывания в адрес Федотова

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«Слова Салиховой о Федотове? Мне непонятен этот столичный снобизм от Заремы. Я считаю, не надо обижать жителей Сочи и говорить подобную фигню», — заявил Губерниев «Спорт-Экспрессу».

Салихова высказалась о тренере ЦСКА, ранее возглавлявшем «Сочи», после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Можно переехать в столицу, но сложно выбить Сочи из человека», — сказала Салихова.

Напомним, между Федотовым и тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем произошел конфликт после первого гола ЦСКА в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После встречи Федотов резко высказался об Абаскале.

Игра, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась вничью — 2:2. За ЦСКА два мяча забил нападающий Федор Чалов. В составе «Спартака» отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев.

Таким образом, после 13 матчей «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. ЦСКА занимает третью позицию, набрав 25 баллов.