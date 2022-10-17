Губерниев раскритиковал Салихову за высказывания в адрес Федотова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Зарему Салихову, жену экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, за колкость в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.
«Слова Салиховой о Федотове? Мне непонятен этот столичный снобизм от Заремы. Я считаю, не надо обижать жителей Сочи и говорить подобную фигню», — заявил Губерниев «Спорт-Экспрессу».
Салихова высказалась о тренере ЦСКА, ранее возглавлявшем «Сочи», после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Можно переехать в столицу, но сложно выбить Сочи из человека», — сказала Салихова.
Напомним, между Федотовым и тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем произошел конфликт после первого гола ЦСКА в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После встречи Федотов резко высказался об Абаскале.
Игра, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась вничью — 2:2. За ЦСКА два мяча забил нападающий Федор Чалов. В составе «Спартака» отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев.
Таким образом, после 13 матчей «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. ЦСКА занимает третью позицию, набрав 25 баллов.
Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов летом вел переговоры со «Спартаком», но против его назначения выступила жена бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова.