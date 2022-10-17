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38 минут назад

Российский футболист рассказал о пропуске матча в Литве из-за проблем с визой

Lenta.ruиещё 1

Российский защитник армянского «Пюника» Михаил Коваленко рассказал о пропуске матча Лиги конференций в Литве из-за проблем с въездом в страну. Его слова приводит «Матч ТВ».

Российский футболист рассказал о пропуске матча в Литве из-за проблем с визой
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«За четыре дня до игры нас пригласили в посольство и вежливо отказали. Сказали, что если даже они дадут визу, то на границе нас все равно не пустят», — заявил футболист.

Он добавил, что команду расстроило это решение, потому что матч в Вильнюсе пропускал еще один защитник. Спортсмен выразил надежду на то, что сможет сыграть на выезде в следующем туре Лиги конференций со словацким «Слованом».

12 октября стало известно, что россиянин не полетел с командой на матч с литовским «Жальгирисом».

«Обращались в СоюзСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) второй раз уже. Коваленко очень важен для нас, особенно в выездном матче!» — подчеркнул председатель совета директоров «Пюника» АртуАртур Согомонян.

Коваленко является воспитанником петербургского «Зенита». Вместе с армянским «Ноем» он становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Футболист начал выступать за «Пюник» в августе 2022-го.

19 сентября Литва, Латвия, Эстония и Польша в целях охраны общественного порядка и безопасности запретили въезд россиянам, имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Запрет распространяется на поездки с целью участия в спортивных мероприятиях.

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