Российский футболист рассказал о пропуске матча в Литве из-за проблем с визой

Российский защитник армянского «Пюника» Михаил Коваленко рассказал о пропуске матча Лиги конференций в Литве из-за проблем с въездом в страну. Его слова приводит «Матч ТВ».

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«За четыре дня до игры нас пригласили в посольство и вежливо отказали. Сказали, что если даже они дадут визу, то на границе нас все равно не пустят», — заявил футболист.

Он добавил, что команду расстроило это решение, потому что матч в Вильнюсе пропускал еще один защитник. Спортсмен выразил надежду на то, что сможет сыграть на выезде в следующем туре Лиги конференций со словацким «Слованом».

12 октября стало известно, что россиянин не полетел с командой на матч с литовским «Жальгирисом».

Коваленко является воспитанником петербургского «Зенита». Вместе с армянским «Ноем» он становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Футболист начал выступать за «Пюник» в августе 2022-го.