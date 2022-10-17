Олег Фоменко ответил Салиховой на ее оскорбления в адрес Федотова

Помощник главного тренера московского ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко отреагировал на слова Заремы Салиховой, сказанных в адрес наставника армейцев после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Жена бывшего владельца «Спартака» отреагировала на слова Федотова о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
«Можно переехать в столицу, но сложно выбить Сочи из человека», — сказала Салихова.
«Можно из нее Уфу выбить? Нельзя, судя по ее словам. Если ты москвич, Москву из тебя не выбить. Сколько великих людей выходило из малых городов.
Это ее личное мнение. Она никого не оскорбила. Если так считает, ее право», — сообщил Фоменко «Спорт-Экспрессу».
Конфликт между Федотовым и Абаскалем произошел после первого гола ЦСКА. После встречи тренер армейцев резко высказался об Абаскале.
Игра, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась вничью — 2:2. За ЦСКА два мяча забил нападающий Федор Чалов. В составе «Спартака» отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев.
Таким образом, после 13 матчей «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. ЦСКА занимает третью позицию, набрав 25 баллов.
Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Зарему Салихову, жену экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, за колкость в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.