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23 минуты назад

В ЦСКА назвали сроки возвращения травмированного футболиста Дивеева

ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев должен полностью восстановиться от травмы к первому зимнему тренировочному сбору, который пройдет в начале 2023 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщил главный врач армейцев Эдуард Безуглов.

В ЦСКА назвали сроки возвращения травмированного футболиста Дивеева
Фото: ПФК ЦСКАПФК ЦСКА

Игорь Дивеев получил травму 17 сентября в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Торпедо" (0:1) и был заменен на 86-й минуте. После этого пресс-служба ЦСКА сообщила, что восстановление игрока займет не менее трех месяцев.

"Лечение Дивеева идет по плану, - сказал Безуглов. - До конца года он на поле не выйдет. Но к первому сбору, который пройдет в новом году, он должен быть в полном порядке и сможет присоединиться к команде".

В сезоне-2022/23 защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забив один мяч, отдав одну голевую передачу и получив две желтые карточки. С ним в составе армейцы одержали восемь побед при двух ничьих и двух поражениях. В четырех встречах после травмы Игоря Дивеева красно-синие по два раза победили и сыграли вничью.

ЦСКА после 13 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет восемь очков. В 14-м туре армейцы 23 октября на выезде сыграют с "Оренбургом".

19 октября армейцы на своем поле встретятся с "Торпедо" в матче четвертого тура группового этапа Фонбет - Кубка России. После трех туров красно-синие с 9 очками занимают первое место в группе с екатеринбургским "Уралом" (6 очков), "Торпедо" (3) и "Сочи" (0).

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