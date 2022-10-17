Уткин сравнил Федотова и Абаскаля

"Я никогда не считал Федотова слабым тренером. Он весь такой наш, даже лысый, нестоличный человек, в футбольном отношении образованный, поздно себя проявивший. И Абаскаль – молодой хлыщ, в футбол игравший на любительском уровне, уже в 23 года занимавший тренерскую должность в юношеской команде "Севильи". Казалось бы, что между ними может быть общего? Оказывается, современные футбольные идеи, если ими интересоваться, одинаково глубоко понятны и 56-летнему Федотову, и 33-летнему Абаскалю. Каждый из них проходит через стадию: что это за ноунейм, что он здесь вообще делает? Но получается так, что образование и следование передовым идеям приводят к таким интересным матчам, как ЦСКА – "Спартак". Такие разные люди оказываются в мейнстриме европейского футбольного процесса", — сказал Уткин на своем YouTube-канале.