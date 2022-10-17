Уткин сравнил Федотова и Абаскаля

Комментатор и блогер Василий Уткин сравнил главных тренеров ЦСКА и "Спартака" Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.
"Я никогда не считал Федотова слабым тренером. Он весь такой наш, даже лысый, нестоличный человек, в футбольном отношении образованный, поздно себя проявивший. И Абаскаль – молодой хлыщ, в футбол игравший на любительском уровне, уже в 23 года занимавший тренерскую должность в юношеской команде "Севильи". Казалось бы, что между ними может быть общего? Оказывается, современные футбольные идеи, если ими интересоваться, одинаково глубоко понятны и 56-летнему Федотову, и 33-летнему Абаскалю. Каждый из них проходит через стадию: что это за ноунейм, что он здесь вообще делает? Но получается так, что образование и следование передовым идеям приводят к таким интересным матчам, как ЦСКА – "Спартак". Такие разные люди оказываются в мейнстриме европейского футбольного процесса", — сказал Уткин на своем YouTube-канале.
Встреча ЦСКА и "Спартака" в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), прошедшая на стадионе "ВЭБ Арена", завершилась вничью — 2:2. За ЦСКА два мяча забил нападающий Федор Чалов. В составе "Спартака" отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. Игроков и тренеров "Спартака" возмутил эпизод, произошедший на 17-й минуте встречи. Игрок "Спартака" Роман Зобнин попросил футболиста армейцев Милана Гайича выбить мяч из-за того, что полузащитник красно-синих Хорхе Карраскаль получил травму. Гайич матч продолжил, и Федор Чалов первый раз в этой игре поразил ворота соперников. После 13 матчей "Спартак" располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. ЦСКА занимает третью позицию, набрав 25 баллов. Лидирует петербургский "Зенит" (33). Ранее бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о спорном, по мнению игроков и тренеров красно-белых, первом голе ЦСКА, забитом в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.