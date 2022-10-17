Суд оштрафовал пьяных болельщиков "Зенита"

Петроградский районный суд Санкт Петербурга вынес наказания зрителям матча девятого тура МИР РПЛ «Зенит» — «Оренбург» (8:0).

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Как сообщает объединённая пресс служба судов Санкт Петербурга, два зрителя матча, находясь на трибуне сектора С 208 стадиона «Газпром Арена», нарушили правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, а именно не выполнили законное требование контролера распорядителя занять индивидуальное зрительское место, указанное в билете.

Суд признал болельщиков виновными в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей без наложения административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.