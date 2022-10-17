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1 час назад

Несколько болельщиков получили штрафы за административные нарушения во время матча МИР РПЛ «Зенит» — «Оренбург»

Матч ТВ

Петроградский районный суд Санкт Петербурга вынес наказания зрителям матча девятого тура МИР РПЛ «Зенит» — «Оренбург» (8:0).

Суд оштрафовал пьяных болельщиков "Зенита"
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Как сообщает объединённая пресс служба судов Санкт Петербурга, два зрителя матча, находясь на трибуне сектора С 208 стадиона «Газпром Арена», нарушили правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, а именно не выполнили законное требование контролера распорядителя занять индивидуальное зрительское место, указанное в билете.

Суд признал болельщиков виновными в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей без наложения административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.

Еще несколько болельщиков во время игры находились на стадионе в состоянии опьянения. Суд также назначил каждому штраф в размере 3 000 рублей без наложения административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.

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