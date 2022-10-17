"Спартак" пожаловался на судейство в матче с ЦСКА

«Спартак» направил обращение в ЭСК РФС после матча с ЦСКА.

Красно-белые попросили экспертно-судейскую комиссию дать оценку нескольким эпизодам матча Мир РПЛ (2:2) и уже отправили соответствующее письмо, сообщили в пресс-службе клуба.

Одним из спорных эпизодов стал первый гол ЦСКА. В этом моменте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин добровольно отпустил мяч из-за падения Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич перехватил мяч и начал атаку, приведшую к голу.