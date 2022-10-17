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42 минуты назад

Кокорин рассказал, сколько дорожных штрафов заплатил в Италии

Елена Прошина

Российский нападающий кипрского футбольного клуба «Арис» Александр Кокорин рассказал, сколько денег ему пришлось потратить на оплату автомобильных штрафов в Италии. Этим спортсмен поделился в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Кокорин рассказал, сколько дорожных штрафов заплатил в Италии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я заплатил много штрафов – 3-4 тысячи евро. У меня там был арендованный Porshe Macan, который я снял в Германии на два года, – он сейчас остался во Флоренции. Я, скорее всего, сейчас сменю его, потому что есть такая возможность. В России я продал все машины. Сейчас у меня нет ни одной машины», – рассказал футболист.

Кокорин присоединился к «Арис» в прошедшее межсезонье на правах аренды из итальянского клуба «Фиорентина». Ранее спортсмен играл за московский «Спартак». Помимо этого, нападающий известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее Кокорин назвал самое обидное поражение в своей спортивной карьере.

Футбол,Александр Кокорин,Динамо,Зенит,Спартак,
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