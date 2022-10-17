Кокорин рассказал, сколько дорожных штрафов заплатил в Италии

«Я заплатил много штрафов – 3-4 тысячи евро. У меня там был арендованный Porshe Macan, который я снял в Германии на два года, – он сейчас остался во Флоренции. Я, скорее всего, сейчас сменю его, потому что есть такая возможность. В России я продал все машины. Сейчас у меня нет ни одной машины», – рассказал футболист.