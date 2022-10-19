Нападающего «Манчестер Юнайтед» отпустили из-под стражи.

Нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда отпустили из-под стражи.
Футболиста, подозреваемого в изнасиловании, выпустили под залог по итогам закрытого слушания.
На прошлой неделе 21-летнего форварда арестовали за нарушение условий залога, он был заключен под стражу.
Напомним, в январе 2022 года Мэйсон был задержан в своем доме после того, как в социальных сетях появилась серия фотографий, которые были размещены экс-девушкой Гринвуда, заявившей, что она подверглась насилию. Футболиста подозревают в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством.