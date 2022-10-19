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1 час назад

Гринвуда освободили из-под стражи под залог

Sports.ruиещё 2

Нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда отпустили из-под стражи.

Нападающего «Манчестер Юнайтед» отпустили из-под стражи.
Фото: Sports.ruSports.ru

Футболиста, подозреваемого в изнасиловании, выпустили под залог по итогам закрытого слушания.

На прошлой неделе 21-летнего форварда арестовали за нарушение условий залога, он был заключен под стражу.

Напомним, в январе 2022 года Мэйсон был задержан в своем доме после того, как в социальных сетях появилась серия фотографий, которые были размещены экс-девушкой Гринвуда, заявившей, что она подверглась насилию. Футболиста подозревают в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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