Гол Кокорина помог «Арису» разгромить «Аполлон»

За весь первый тайм команды не смогли нанести друг другу большое количество ударов по воротам, и первая половина встречи закончилась без голов. Второй тайм начался в схожем ключе, однако под конец встречи «Арис» сумел реализовать один из своих немногочисленных моментов, когда на 76-й минуте встречи отличился российский форвард Александр Кокорин. На 89-й минуте гости забили снова — на этот раз отличился Флорисс Нджаве. На последних секундах встречи Мариуш Стемпиньский реализовал пенальти и установил итоговый счёт встречи — 3:0 в пользу «Ариса».