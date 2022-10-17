Гол Кокорина помог «Арису» разгромить «Аполлон»

Сегодня, 17 октября, состоялся матч седьмого тура чемпионата Кипра, в котором «Аполлон» на своём поле сыграл с «Арисом» из Лимасола. За команду гостей выступал российский нападающий Александр Кокорин. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.
За весь первый тайм команды не смогли нанести друг другу большое количество ударов по воротам, и первая половина встречи закончилась без голов. Второй тайм начался в схожем ключе, однако под конец встречи «Арис» сумел реализовать один из своих немногочисленных моментов, когда на 76-й минуте встречи отличился российский форвард Александр Кокорин. На 89-й минуте гости забили снова — на этот раз отличился Флорисс Нджаве. На последних секундах встречи Мариуш Стемпиньский реализовал пенальти и установил итоговый счёт встречи — 3:0 в пользу «Ариса».
После этой встречи «Арис» набрал 15 очков и поднялся на вторую строчку чемпионата Кипра. «Аполлон», в активе которого 14 очков, опустился на третье место. Возглавляет турнирную таблицу «Пафос» — у команды 17 очков.