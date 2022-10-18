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1 час назад

Бензема прокомментировал получение «Золотого мяча»

Lenta.ru

Французский форвард «Реала» Карим Бензема выступил с речью во время вручения награды «Золотой мяч». Его комментарий приводит Mundo Deportivo.

Бензема прокомментировал получение «Золотого мяча»
Фото: Пресс-служба "France Football"Пресс-служба "France Football"

Бензема заявил, что гордится своей работой и получением приза.

«Моя детская мечта воплотилась в жизнь. Это сложно, но не невозможно. Я предпочитаю играть в команде, а не забивать. Этот трофей — вознаграждение за усилия», — отметил футболист.

О получении Бензема главной награды стало известно ранее 17 октября. В споре за приз он обошел польского нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, сенегальского форварда «Баварии» Садио Мане и бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне.

Бензема 34 года. Он выступает за мадридский «Реал» с 2009 года. В составе команды он провел 615 матчей, в которых 328 раз поразил ворота соперников. Также форвард играет за национальную сборную Франции.

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