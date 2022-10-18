Почему «Золотой мяч» достался Бензема

В понедельник, 17 октября, в Париже стал известен обладатель «Золотого мяча», который ежегодно вручается лучшему футболисту мира. Впервые карьере главную индивидуальную награду в мировом футболе забрал 34-летний французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.
«Спорт День За Днем» объяснил секрет успеха французского голеадора, а также подвел остальные итоги премии журнала France Football по итогам сезона 2021/22.
Почему именно Бензема забрал награду? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно взглянуть на статистику Карима в сезоне-2021/22 («Золотой мяч» впервые в истории вручали по итогам сезона, а не календарного года).
«Реал» выиграл не только чемпионат Испании (Ла Лигу), но и Лигу чемпионов. Триумф в главном из еврокубков нередко становится одним из ключевых аргументов при голосовании за обладателя «Золотого мяча», особенно если кандидат на награду внес весомый вклад в командный успех. Роль француза в 14-й в истории победе «Реала» в Кубке/Лиге чемпионов оказалась не просто огромной, а межгалактической, под стать клубному статусу «Галактикос».
На счету Бензема в Лиге чемпионов – 15 голов и две результативные передачи в 12 матчах. Если бы не Карим, кто знает, смог бы «Реал» пройти «Челси» в четвертьфинале, а потом и «Манчестер Сити» в полуфинале. Каждое из двухматчевых противостояний завершилось минимальным успехом «сливочных» с разницей в один мяч (5:4 и 6:5 соответственно), а 7 из 11 голов «Реала» в этих четырех матчах оформил именно Бензема.
И конечно же, француз разрывал не только на международной, но и на внутренней арене. Звание лучшего бомбардира в чемпионском для «Реала» сезоне Ла Лиги (27 голов и 12 передач в 32 играх) – яркий тому показатель. А достойная для нападающего статистика голевых передач – дополнительное свидетельство вклада Бензема в успехи команды. Например, играющий с ним в атаке бразилец Винисиус Жуниор в прошлом сезоне набрал 17+10 по «гол+пас» в 35 играх чемпионата (а в Лиге чемпионов – 4+6 в 13 встречах).