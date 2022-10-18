Почему «Золотой мяч» достался Бензема

В понедельник, 17 октября, в Париже стал известен обладатель «Золотого мяча», который ежегодно вручается лучшему футболисту мира. Впервые карьере главную индивидуальную награду в мировом футболе забрал 34-летний французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

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«Спорт День За Днем» объяснил секрет успеха французского голеадора, а также подвел остальные итоги премии журнала France Football по итогам сезона 2021/22.

Триумфальный сезон Бензема в «Реале»: первый в Испании, лучший в Европе

Почему именно Бензема забрал награду? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно взглянуть на статистику Карима в сезоне-2021/22 («Золотой мяч» впервые в истории вручали по итогам сезона, а не календарного года).

«Реал» выиграл не только чемпионат Испании (Ла Лигу), но и Лигу чемпионов. Триумф в главном из еврокубков нередко становится одним из ключевых аргументов при голосовании за обладателя «Золотого мяча», особенно если кандидат на награду внес весомый вклад в командный успех. Роль француза в 14-й в истории победе «Реала» в Кубке/Лиге чемпионов оказалась не просто огромной, а межгалактической, под стать клубному статусу «Галактикос».

На счету Бензема в Лиге чемпионов – 15 голов и две результативные передачи в 12 матчах. Если бы не Карим, кто знает, смог бы «Реал» пройти «Челси» в четвертьфинале, а потом и «Манчестер Сити» в полуфинале. Каждое из двухматчевых противостояний завершилось минимальным успехом «сливочных» с разницей в один мяч (5:4 и 6:5 соответственно), а 7 из 11 голов «Реала» в этих четырех матчах оформил именно Бензема.