Мбаппе освистали перед церемонией вручения "Золотого мяча"

Звездный форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе столкнулся с негодованием публики в свой адрес во время церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоялась в Париже 17 октября.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Когда 23-летний нападающий выходил на красную дорожку, в его адрес был слышен недовольный свист со стороны присутствующих. Вероятно, это связано с недавними новостями о намерении Мбаппе покинуть «ПСЖ».