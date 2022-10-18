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22 минуты назад

Мбаппе освистали во время церемонии награждения «Золотого мяча»

Евро-футбол.Руиещё 2

Звездный форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе столкнулся с негодованием публики в свой адрес во время церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоялась в Париже 17 октября.

Мбаппе освистали перед церемонией вручения "Золотого мяча"
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Когда 23-летний нападающий выходил на красную дорожку, в его адрес был слышен недовольный свист со стороны присутствующих. Вероятно, это связано с недавними новостями о намерении Мбаппе покинуть «ПСЖ».

В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 14 поединках за парижский коллектив, записав на свой счет 12 забитых мячей и одну голевую передачу. Его трудовой договор с клубом рассчитан до середины 2025 года.

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