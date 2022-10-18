Радимов возглавит "Пари Нижний Новгород"

Кандидатуру Радимова, по информации издания, утвердило руководство нижегородской команды. «Пари НН» провел по этому вопросу переговоры с петербургским «Зенитом» , где работает Радимов, клубы уже практически достигли договоренности.

В начале октября Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2», но остался работать в структуре сине-бело-голубых. Специалист возглавлял «Зенит-2» с 2018 года. До этого он работал на аналогичной должности с 2013 по 2017 год.