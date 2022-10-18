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1 час назад

СМИ: Радимов возглавит "Пари Нижний Новгород"

Газета.Ruиещё 2

Владислав Радимов возглавит клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород», если его нынешний главный тренер Михаил Галактионов решит уйти в московский «Локомотив», пишет «РБ Спорт».

Радимов возглавит "Пари Нижний Новгород"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кандидатуру Радимова, по информации издания, утвердило руководство нижегородской команды. «Пари НН» провел по этому вопросу переговоры с петербургским «Зенитом», где работает Радимов, клубы уже практически достигли договоренности.

В начале октября Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2», но остался работать в структуре сине-бело-голубых. Специалист возглавлял «Зенит-2» с 2018 года. До этого он работал на аналогичной должности с 2013 по 2017 год.

Футбол,Михаил Галактионов,Владислав Радимов,Зенит,
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