Радимов возглавит "Пари Нижний Новгород"

Владислав Радимов возглавит клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород», если его нынешний главный тренер Михаил Галактионов решит уйти в московский «Локомотив», пишет «РБ Спорт».
Кандидатуру Радимова, по информации издания, утвердило руководство нижегородской команды. «Пари НН» провел по этому вопросу переговоры с петербургским «Зенитом», где работает Радимов, клубы уже практически достигли договоренности.
В начале октября Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2», но остался работать в структуре сине-бело-голубых. Специалист возглавлял «Зенит-2» с 2018 года. До этого он работал на аналогичной должности с 2013 по 2017 год.