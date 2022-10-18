Фанаты напали на автобус «Манчестер Сити» после поражения в АПЛ

В Ливерпуле фанаты напали на автобус футболистов «Манчестер Сити» после поражения команды в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Manchester Evening News.

Фото: Phil Noble / Reuters Phil Noble / Reuters

16 октября горожане на выезде уступили «Ливерпулю» со счетом 0:1. Позже в клубе заявили, что когда автобус выезжал со стадиона «Энфилд», болельщики хозяев стали забрасывать его различными предметами и разбили лобовое стекло. Сообщалось, что во время игры они кидали монеты в сторону тренера «МанСити» Пепа Гвардиолы.

После 11 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 23 очка. «Ливерпуль» расположился на восьмой строчке, набрав 13 очков.