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1 час назад

Фанаты напали на автобус «Манчестер Сити» после поражения в АПЛ

Lenta.ru

В Ливерпуле фанаты напали на автобус футболистов «Манчестер Сити» после поражения команды в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Manchester Evening News.

Фанаты напали на автобус «Манчестер Сити» после поражения в АПЛ
Фото: Phil Noble / ReutersPhil Noble / Reuters

16 октября горожане на выезде уступили «Ливерпулю» со счетом 0:1. Позже в клубе заявили, что когда автобус выезжал со стадиона «Энфилд», болельщики хозяев стали забрасывать его различными предметами и разбили лобовое стекло. Сообщалось, что во время игры они кидали монеты в сторону тренера «МанСити» Пепа Гвардиолы.

После 11 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 23 очка. «Ливерпуль» расположился на восьмой строчке, набрав 13 очков.

30 мая фанаты французского «Сент-Этьена» напали на футболистов после проигрыша команды в матче за право продолжать выступать в высшем дивизионе чемпионата страны. Игрокам пришлось покинуть поле и укрыться в подтрибунном помещении.

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