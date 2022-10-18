«Барселона» готова подписать нового футболиста

По информации Sport.es, руководство каталонского клуба заинтересовано в услугах канадского игрока. Отметим, что ранее появлялись слухи о желании мадридского «Реала» забрать Дэвиса себе. Контракт Альфонсо с «Баварией» действует до 2025 года, поэтому речь идёт о полноценной покупке защитника одним из испанских грандов.