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27 минут назад

«Барселона» готова подписать Альфонсо Дэвиса

Евро-футбол.Ру

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис может стать футболистом «Барселоны» уже следующим летом.

«Барселона» готова подписать нового футболиста
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По информации Sport.es, руководство каталонского клуба заинтересовано в услугах канадского игрока. Отметим, что ранее появлялись слухи о желании мадридского «Реала» забрать Дэвиса себе. Контракт Альфонсо с «Баварией» действует до 2025 года, поэтому речь идёт о полноценной покупке защитника одним из испанских грандов.

Напомним, что Дэвис в составе немецкого клуба провёл 128 матчей, забив пять голов и став обладателем четырёх золотых медалей Бундеслиги. В 2020 году Альфонсо помог своей команде выиграть Лигу чемпионов.

Футбол,Альфонсо Дэвис,Реал,
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