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2 часа назад

Клубы итальянской Серии А заинтересовались 17-летним футболистом «Локомотива»

Lenta.ru

Представители итальянской Серии А «Лацио» и «Удинезе», а также португальская «Бенфика» заинтересовались 17-летним форвардом московского «Локомотива» Денисом Пушкаревым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Клубы итальянской Серии А заинтересовались футболистом «Локомотива»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, игрок попал в поле зрения скаутов молодежных команд клубов. Однако речь о трансфере пока не идет, так как Пушкарев не достиг совершеннолетия. 18 лет ему исполнится в марте 2023-го.

Пушкарев не играл за основной состав «Локомотива», форвард представляет клуб в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ). В нынешнем сезоне он забил семь мячей и сделал восемь голевых передач в 12 матчах.

12 октября бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов оценил возможность отъезда отечественных игроков в европейские чемпионаты. По его словам, в ближайшие два года россиянам будет проблематично перейти в клубы из Старого света.

Футбол,Игорь Ледяхов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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