Бельгийский полузащитник закурил на скамейке запасных во время матча

Известный бельгийский полузащитник Раджа Наингголан, ныне выступающий у себя на родине за «Антверпен», угодил в скандальную ситуацию. Как информирует таблоид The Sun, хавбек курил на скамейке запасных во время поединка против «Стандарда» (0:3).

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Руководство клуба было крайне недовольно поведением футболиста и отстранило его от первой команды. Раджа переведен в дублирующий состав «Антверпена».

34-летний полузащитник выступает за нынешний клуб с лета прошлого года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца июня 2023 года.