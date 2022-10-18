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57 минут назад

Зидан: «Если вам не нравится игра Бензема, вы не понимаете футбол»

Евро-футбол.Ру

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан похвалил своего бывшего подопечного Карима Бензема, который выиграл «Золотой мяч» вчера вечером. Зизу также высказался о тех, кому не нравится игра нападающего.

Зидан: «Если вам не нравится игра Бензема, вы не понимаете футбол»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Если вам не нравится игра Бензема, вы просто не понимаете футбол», – заявил Зидан в интервью Get French Football News.

Напомним, мадридский «Реал» в прошлом сезоне благодаря выступлениям Бензема выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Француз закончил кампанию в качестве лучшего бомбардира обоих турниров.

Победа в голосовании за «Золотой мяч» автоматически продлила контракт Карима с «Реалом» до 2024 года.

Футбол,Карим Бензема,Зинедин Зидан,Реал,
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