Зидан: «Если вам не нравится игра Бензема, вы не понимаете футбол»

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан похвалил своего бывшего подопечного Карима Бензема, который выиграл «Золотой мяч» вчера вечером. Зизу также высказался о тех, кому не нравится игра нападающего.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

«Если вам не нравится игра Бензема, вы просто не понимаете футбол», – заявил Зидан в интервью Get French Football News.

Напомним, мадридский «Реал» в прошлом сезоне благодаря выступлениям Бензема выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Француз закончил кампанию в качестве лучшего бомбардира обоих турниров.