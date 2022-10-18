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1 час назад

В "Зените" рассказали о планах по участию в международных футбольных турнирах

ТАСС

Петербургский футбольный клуб "Зенит" продолжает искать варианты для участия команды не только в международных матчах, но и в международных турнирах. Об этом ТАСС во вторник рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

В "Зените" озвучили планы по участию в международных футбольных турнирах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Международный аспект очень важен - мы находим возможность играть международные игры. Уже сыграли в Сочи с "Црвеной Звездой", собрав рекордные 30 тысяч человек, и намечены еще матчи до [зимнего] перерыва - надеюсь ничто не помешает их провести, - сказал Медведев. - Есть много стран, с которыми можно играть. Мы уже думаем и консультируемся с этими странами, с их федерациями, с их лигами о том, какие международные матчи мы могли бы сыграть и даже не только отдельные матчи, но и турниры".

В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 2 мая. Решение связано с рекомендацией Международного олимпийского комитета международным спортивным федерациям не допускать российские команды к участию в соревнованиях под своей эгидой из-за событий на Украине.

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