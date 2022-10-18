В "Зените" озвучили планы по участию в международных футбольных турнирах

"Международный аспект очень важен - мы находим возможность играть международные игры. Уже сыграли в Сочи с "Црвеной Звездой", собрав рекордные 30 тысяч человек, и намечены еще матчи до [зимнего] перерыва - надеюсь ничто не помешает их провести, - сказал Медведев. - Есть много стран, с которыми можно играть. Мы уже думаем и консультируемся с этими странами, с их федерациями, с их лигами о том, какие международные матчи мы могли бы сыграть и даже не только отдельные матчи, но и турниры".