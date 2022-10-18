Названа сумма, которую «Спартак» может выручить за продажу Соболева

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что руководство московской команды может выручить около 20 миллионов евро за трансфер форварда Александра Соболева.
— Думаю, зимой «Спартак» получит несколько предложений по Соболеву от европейских топ клубов. За сколько его можно отпустить? 20 миллионов евро. Соболев — ключевой игрок для «красно белых», его нельзя терять, — приводит слова Карреры Sport24.
В нынешнем сезоне 25 летний Соболев сыграл в 16 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.