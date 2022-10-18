Названа сумма, которую «Спартак» может выручить за продажу Соболева

— Думаю, зимой «Спартак» получит несколько предложений по Соболеву от европейских топ клубов. За сколько его можно отпустить? 20 миллионов евро. Соболев — ключевой игрок для «красно белых», его нельзя терять, — приводит слова Карреры Sport24.