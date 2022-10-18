Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
2 часа назад

Поттер просит руководство «Челси» подписать Троссарда

Чемпионат.com

Бывший главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер, ныне возглавляющий «Челси», намерен переманить в команду нападающего Леандро Троссарда. Об этом сообщает 90min.

Поттер попросил руководство «Челси» подписать Троссарда
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

27-летний Троссард перешёл в английскую команду летом 2019 года. В нынешнем сезоне в девяти матчах чемпионата на его счету пять голов и две результативные передачи. Соглашение между Леандро и «Брайтоном» истекает в конце нынешнего сезона.

«Челси» в девяти матчах нынешнего сезона АПЛ набрал 19 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место. «Брайтон» с 14 очками идёт на седьмой позиции.

Напомним, 47-летний Поттер возглавил «Челси» в сентябре 2022 года, подписав контракт на пять лет.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители