Бальде получил документы с мотивировкой об отстранении

Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал, что из Италии пришли документы с мотивировкой об отстранении его клиента.

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«Мы получили документы с мотивировкой отстранения Кейта. В ближайшее время решим, что делать дальше. Скорее всего, мы не будем подавать апелляцию», - приводит слова Пасторелло Sport24.

В сентябре Бальде получил дисквалификацию из-за нарушения процедуры допинг-контроля в итальянском «Кальяри». Дисквалификация игрока продлится до 5 декабря. 14 ноября РПЛ уйдет на зимние каникулы.

Бальде стал игроком «Спартака» в августе. Нападающий переш в московский клуб из итальянского «Кальяри». Контракт сенегальца с красно-белыми рассчитан до лета 2025 года.

В сезоне 2022/23 Бальде провел одну игру в составе «Спартака», результативными действиями нападающий не отметился.