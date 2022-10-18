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1 час назад

Губерниев об эпизоде с Федотовым и Абаскалем: тренер ЦСКА ведет себя как быдлан

Газета.Ruиещё 2

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поведении главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в перерыве дерби со «Спартаком» в рамках 13-го тура РПЛ. Губерниев раскритиковал специалиста и призвал наказать и его, и всю команду.

"Стыдоба, да и только!" - Губерниев о тренере ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как матерщинник со стажем констатирую: тренер ЦСКА Федотов в данном эпизоде ведет себя как быдлан. Стыдоба, да и только! И тренера, и команду за подобное надо серьезно наказать», — написал Губерниев в Telegram-канале.

После свистка на перерыв главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пытался подойти к Федотову и напомнить ему про fair play — именно этим принципом руководствовался полузащитник красно-белых Роман Зобнин, увидев, что на газоне лежит игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль. Однако Зобнин лишь призвал наседавшего на него Милана Гайича остановиться, и при этом не выбил мяч в сторону. Гайич в итоге отобрал мяч у соперника и развил атаку, которая стала голевой.

Федотов на послематчевой пресс-конференции заявил, что не обратил внимания на Абаскаля, охарактеризовав претензии своего визави словами «Что-то там прыгало». Однако сегодня появилось видео, на котором видно, как Федотов, обильно используя нецензурную лексику, сказал испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился со счетом 2:2. В составе армейцев дубль оформил Федор Чалов, у красно-белых забитыми мячами отметились Антон Зиньковский и Александр Соболев.

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