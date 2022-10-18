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45 минут назад

Абрахам может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.Ру

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама. По сведениям Give me Sport, он может пополнить состав английского гранда в летнее трансферное окно.

Абрахам может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Ранее СМИ сообщали, что в возвращении футболиста заинтересован лондонский «Челси», но подопечным Грэма Поттера предстоит заплатить за игрока порядка 80 миллионов евро. Стоит отметить, что сам нападающий не против возвращения в АПЛ.

В нынешнем сезоне 25-летний Абрахам принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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