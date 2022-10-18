Абрахам может перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама. По сведениям Give me Sport, он может пополнить состав английского гранда в летнее трансферное окно.

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Ранее СМИ сообщали, что в возвращении футболиста заинтересован лондонский «Челси», но подопечным Грэма Поттера предстоит заплатить за игрока порядка 80 миллионов евро. Стоит отметить, что сам нападающий не против возвращения в АПЛ.