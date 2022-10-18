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1 час назад

Салихова назвала тренера ЦСКА Федотова конюхом за его поведение в игре со "Спартаком"

Газета.Ru

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поведение главного тренера ЦСКА Владимира Федотова во время матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Салихова назвала тренера ЦСКА Федотова конюхом за его поведение
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В интернете появилось видео того, как Федотов перед уходом на перерыв отвечает тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю, возмущенному судейством в дерби.

Обильно используя нецензурную лексику, Федотов сказал испанцу:

«Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».

«Все как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА», — сообщила Салихова «Спорт-Экспрессу».

Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась вничью — 2:2. За ЦСКА два мяча забил нападающий Федор Чалов. В составе «Спартака» отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев.

Игроков и тренеров «Спартака» возмутил эпизод, произошедший на 17-й минуте встречи. Игрок «Спартака» Роман Зобнин попросил футболиста армейцев Милана Гайича выбить мяч из-за того, что полузащитник красно-синих Хорхе Карраскаль получил травму. Гайич матч продолжил, и Федор Чалов первый раз в этой игре поразил ворота соперников.

После 13 матчей «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. ЦСКА занимает третью позицию, набрав 25 баллов. Лидирует петербургский «Зенит» (33).

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