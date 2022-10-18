Сотрудникам клуба "Уфа" сообщили о возможном сокращении

Менеджмент "Уфы" уведомил сотрудников футбольного клуба о возможном сокращении через два месяца. Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.
"Нормальная процедура, мы всех предупредили о сокращении работников клуба и стадиона. Я тоже являюсь работником клуба, - сказал Газизов. - Менеджмент обязан это делать, для чего тогда они есть? Я должен людей предупредить, что могут быть сокращения. Согласно закону, мы должны за два месяца предупредить, еще месяц - пособие, нужно рассчитывать на этом".
13 сентября Акционерное общество "Региональный фонд" подало иск в арбитражный суд против "Уфы" о взыскании 105,6 млн рублей. Первое заседание назначено на 14 ноября.
"Есть ли риск, что команда не доиграет сезон? Я бы не хотел на эту тему говорить. У нас есть еще суд с региональным фондом на 100 млн рублей долгов. Если суд признает, то, считай, все будет арестовано", - добавил Газизов.
Футбольный клуб "Уфа" был создан 23 декабря 2010 года. По итогам прошлого сезона уфимская команда заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а в стыковых матчах за сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России уступила "Оренбургу". В текущем сезоне "Уфа" с 16 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги.