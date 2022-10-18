Сотрудникам клуба "Уфа" сообщили о возможном сокращении

"Нормальная процедура, мы всех предупредили о сокращении работников клуба и стадиона. Я тоже являюсь работником клуба, - сказал Газизов. - Менеджмент обязан это делать, для чего тогда они есть? Я должен людей предупредить, что могут быть сокращения. Согласно закону, мы должны за два месяца предупредить, еще месяц - пособие, нужно рассчитывать на этом".