Червиченко: Салиховой кажется, что она разбирается в футболе

«Я бы вообще не обращал внимания на женщину, которой почему-то показалось, что она разбирается в футболе. Расценивайте её мнение, как мнение большинства болельщиков. Вы же знаете, сколько у болельщиков мнений. У нас все болельщики знают, как играть в футбол, знают, как комплектовать команду. Поэтому к словам Заремы надо относиться точно так же. Если вам это не нравится, то не надо обращать на это внимание», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.