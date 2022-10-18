Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
34 минуты назад

В «Локомотиве» сообщили, кто будет управлять командой в ближайшей игре

Евро-футбол.Ру

В «Локомотиве» ответили на вопрос о том, кто будет руководить командой в предстоящем матче.

В «Локомотиве» сообщили, кто будет управлять командой в ближайшей игре
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Исполняющий обязанности главного тренера — Андрей Фёдоров. Он будет руководить командой в ближайшем матче, а также принимать участие в пресс конференции», — рассказали «Матч ТВ» в пресс службе «Локомотива».

Напомним, ранее тренерский штаб «железнодорожников» пополнили Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.

Сегодня, 18 октября, столичный «Локомотив» примет на своем поле «Химки» в рамках матча 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

Футбол,Андрей Федоров,Дмитрий Лоськов,Олег Пашинин,Фонбет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители