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24 минуты назад

​«У нас не крепостное право»: Губернатор Никитин высказался о возможном переходе Галактионова в «Локомотив»

Евро-футбол.Ру

Ожидается, что новым главным тренером «Локомотива» станет Михаил Галактионов, который в настоящий момент возглавляет «Пари НН». Проскакивала информация о том, что камнем преткновения является позиция губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, не желающего отпускать Галактионова. Сам Никитин высказался на этот счёт.

Губернатор Никитин высказался о переходе Галактионова в «Локомотив»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Как я могу кого-то куда-то не отпустить? У нас не крепостное право, а цивилизованные отношения», - сказал Никитин, которого цитирует «Матч ТВ».

Никитин подчеркнул готовность решать вопросы с Галактионовым в соответствии с его контрактом.

«Локомотив» на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Футбол,Михаил Галактионов,Глеб Никитин,
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