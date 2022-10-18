Губернатор Никитин высказался о переходе Галактионова в «Локомотив»

Ожидается, что новым главным тренером «Локомотива» станет Михаил Галактионов, который в настоящий момент возглавляет «Пари НН». Проскакивала информация о том, что камнем преткновения является позиция губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, не желающего отпускать Галактионова. Сам Никитин высказался на этот счёт.