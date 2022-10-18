Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Александр Кокорин прокомментировал разгромную победу «Ариса» в матче с «Аполлоном»

Чемпионат.comиещё 1

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин высказался о победе в матче 7-го тура чемпионата Кипра с «Аполлоном» (3:0).

Кокорин прокомментировал разгромную победу «Ариса» в матче с «Аполлоном»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«По игре почувствовал, что «Арис» гораздо сильнее действующего чемпиона. «Аполлон» не совсем по-чемпионски выглядел на протяжении всего матча. В принципе, проблем они нам не доставили. Общался с парнем, с которым в «Зените» пересекались. Он сказал, что им тяжело играть два матча на неделе. Их тоже можно понять. Мы исправили реализацию, забили три гола. Первый тайм был скомканный, непонятный, во втором игра стала интересней. Сохранили ворота в неприкосновенности, игрой довольны.

Что касается замены, первый тайм был не лучшим в моём исполнении. Потом разыгрался, пасы нормальные пошли. Я чувствовал, что могу что-то сделать, и тут замена. С одной стороны, расстроился, а с другой стороны, понимал, что в конце нужно было усиливать команду. Ребята, которые вышли на замену, добавили новых красок и моментов в игру», — сказал Кокорин в интервью клубной пресс-службе.

Футбол,Александр Кокорин,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители