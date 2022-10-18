Экс-игрок "Реала", "Ювентуса" и сборной Аргентины Игуаин завершил карьеру

Экс-футболист «Реала», «Ювентуса» и сборной Аргентины Гонсало Игуаин заявил о завершении профессиональной карьеры. Его слова передает официальный сайт «Интер Майами», который стал последней командой аргентинца.
«После последнего матча в карьере я почувствовал, что работа, которую я очень любил почти половину своей жизни, подошла к концу. Это были 17 с половиной лет моей карьеры… Я ухожу очень гордо, зная, что я отдавал футболу всего себя до сегодняшнего дня. Отдаваться полностью, чем бы ты ни занимался — это самое главное», — сказал Игуаин.
Игуаин трижды выигрывал чемпионат Испании в составе мадридского «Реала», столько же раз становился чемпионом Италии с «Ювентусом», а в сезоне 2018/19 стал победителем Лиги Европы с «Челси». В 2014 году вместе со сборной Аргентины нападающий стал серебряным призером чемпионата мира.