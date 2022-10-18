Экс-игрок "Реала", "Ювентуса" и сборной Аргентины Игуаин завершил карьеру

«После последнего матча в карьере я почувствовал, что работа, которую я очень любил почти половину своей жизни, подошла к концу. Это были 17 с половиной лет моей карьеры… Я ухожу очень гордо, зная, что я отдавал футболу всего себя до сегодняшнего дня. Отдаваться полностью, чем бы ты ни занимался — это самое главное», — сказал Игуаин.