«Пока не могу сказать, когда будет готов Бикфалви» — президент «Урала»

Румынский нападающий екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви совершает беговые упражнения, но пока не занимается в общей группе команды, сообщил президент клуба Григорий Иванов.
Бикфалви получил мышечную травму в середине сентября. В активе 34 летнего форварда три мяча в 12 матчах текущего сезона.
— Пока не могу сказать, когда будет готов Бикфалви. Он уже бегает, но пока еще не в общей группе. Скоро будет готов, — сказал Иванов «Чемпионату».
«Урал» в ближайшем матче 20 октября сыграет в гостях с «Сочи» в рамках ФОНБЕТ Кубка России.