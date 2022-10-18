Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

«Бикфалви уже бегает, но пока не в общей группе» — президент «Урала»

Матч ТВ

Румынский нападающий екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви совершает беговые упражнения, но пока не занимается в общей группе команды, сообщил президент клуба Григорий Иванов.

«Пока не могу сказать, когда будет готов Бикфалви» — президент «Урала»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Бикфалви получил мышечную травму в середине сентября. В активе 34 летнего форварда три мяча в 12 матчах текущего сезона.

— Пока не могу сказать, когда будет готов Бикфалви. Он уже бегает, но пока еще не в общей группе. Скоро будет готов, — сказал Иванов «Чемпионату».

«Урал» в ближайшем матче 20 октября сыграет в гостях с «Сочи» в рамках ФОНБЕТ Кубка России.

Футбол,Григорий Иванов,Эрик Бикфалви,Фонбет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители