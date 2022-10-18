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1 час назад

Юран: Бензема заслужил «Золотой мяч»

Евро-футбол.Руиещё 1

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о том, что нападающий «Реала» Карим Бензема получил «Золотой мяч».

Юран: Бензема заслужил «Золотой мяч»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Выбор Бензема напрашивался. Карим каждый сезон подтверждает свою роль: ведущий игрок в мадридском «Реале, достаточно забивает на протяжении многих лет», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Эксперт заявил, что в этот раз приз наконец получил тот, кто его заслужил, потому что в прошлом году «Золотой мяч» должны были вручить Роберту Левандовски, а не Лионелю Месси.

Второе место в голосовании занял Садио Мане из «Баварии», а третьим стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.

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