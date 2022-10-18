В ЦСКА прокомментировали инцидент между Федотовым и Абаскалем

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об инциденте во время матча 13-го тура РПЛ между красно-синими и московским «Спартаком» . Главные тренеры команд Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль словесно сцепились.

«Честно говоря, с таким уровнем истерии не приходилось сталкиваться, пожалуй, никогда. Вы только представьте: главный тренер буквально «заказывается» и планомерно уже третьи сутки разными способами «полоскается» через разные ТГ-каналы, через зам главреда одного из крупнейших изданий», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Также Брейдо добавил, что в КДК нужно рассмотреть грубые слова российского полузащитника Романа Зобнина в сторону сербского защитника Милана Гайича. Еще директор по коммуникациям сделал акцент на том, что слова супруги бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна Заремы Салиховой отношения к футболу и этики не имеют. Сегодня Салихова назвала Федотова «конюхом».