Семин нашел способ уладить конфликт между тренерами «Спартака» и ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России по футболу Юрий Семин высказался о перепалке наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля с коллегой из ЦСКА Владимиром Федотовым во время матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Специалист нашел способ уладить конфликт между тренерами и предложил Контрольно-дисциплинарному комитету (КДК) Российского футбольного союза (РФС) не наказывать их.

«Я бы порекомендовал КДК, чтобы Абаскаль и Федотов пришли на ужин, посидели вместе и поговорили на тему футбола. На том все и закончили», — заявил Семин.

В перерыве матча между «Спартаком» и ЦСКА, который прошел 16 октября, Абаскаль в агрессивной форме предъявил претензии Федотову. Тот ответил испанцу нецензурной бранью.