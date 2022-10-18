Комментатор Орлов обвинил футболиста Кокорина в непрофессионализме

«Канчельскис по факту прав. Переход в «Спартак» был непонятен. Потом была поездка в Италию. Ну и что, что «Фиорентина» позвала? Лучше было бы возвратить себя в футбольную жизнь. Если бы Кокорин вернулся в «Сочи», он вернулся бы и в футбол. Там его ждали. Может оттуда его еще по новой куда-то пригласили бы.



Кокорин в своей жизни делал очень много неразумных ходов, к сожалению. При той одаренности, которая у него есть. Наверное, его окружение ему не помогало. Надо было направить парня на путь истинный. Кокорин — непрофессионал. К сожалению. Он не научился профессионально относиться к делу. Не мог себе отказывать в чем-то. Это все сказалось на его форме», — передает слова Орлова Sport24.