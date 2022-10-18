Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
56 минут назад

Комментатор Орлов обвинил футболиста Кокорина в непрофессионализме

Газета.Ru

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис был прав, говоря о том, что российский нападающий кипрского клуба «Арис» Александр Кокорин «профукал свою карьеру».

Комментатор Орлов обвинил футболиста Кокорина в непрофессионализме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Канчельскис по факту прав. Переход в «Спартак» был непонятен. Потом была поездка в Италию. Ну и что, что «Фиорентина» позвала? Лучше было бы возвратить себя в футбольную жизнь. Если бы Кокорин вернулся в «Сочи», он вернулся бы и в футбол. Там его ждали. Может оттуда его еще по новой куда-то пригласили бы.

Кокорин в своей жизни делал очень много неразумных ходов, к сожалению. При той одаренности, которая у него есть. Наверное, его окружение ему не помогало. Надо было направить парня на путь истинный. Кокорин — непрофессионал. К сожалению. Он не научился профессионально относиться к делу. Не мог себе отказывать в чем-то. Это все сказалось на его форме», — передает слова Орлова Sport24.

Кокорин перешел в «Арис» в прошедшее межсезонье на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В клуб из Флоренции он перебрался в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

Футбол,Андрей Канчельскис,Александр Кокорин,Геннадий Орлов,Динамо,Манчестер Юнайтед,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители