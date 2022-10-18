Комментатор Орлов обвинил футболиста Кокорина в непрофессионализме

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис был прав, говоря о том, что российский нападающий кипрского клуба «Арис» Александр Кокорин «профукал свою карьеру».
«Канчельскис по факту прав. Переход в «Спартак» был непонятен. Потом была поездка в Италию. Ну и что, что «Фиорентина» позвала? Лучше было бы возвратить себя в футбольную жизнь. Если бы Кокорин вернулся в «Сочи», он вернулся бы и в футбол. Там его ждали. Может оттуда его еще по новой куда-то пригласили бы.
Кокорин в своей жизни делал очень много неразумных ходов, к сожалению. При той одаренности, которая у него есть. Наверное, его окружение ему не помогало. Надо было направить парня на путь истинный. Кокорин — непрофессионал. К сожалению. Он не научился профессионально относиться к делу. Не мог себе отказывать в чем-то. Это все сказалось на его форме», — передает слова Орлова Sport24.
Кокорин перешел в «Арис» в прошедшее межсезонье на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В клуб из Флоренции он перебрался в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».
В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.