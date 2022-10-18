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46 минут назад

​В ЦСКА обвинили СМИ в «заказухе»

Евро-футбол.Ру

Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет пресс-службу, высказался на тему разговоров о поведении Владимира Федотова. В ответ на претензии Гильермо Абаскаля тренер «армейцев» оскорбил своего коллегу из «Спартака» в перерыве дерби.

​В ЦСКА обвинили СМИ в «заказухе»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Вы только представьте: главный тренер буквально «заказывается» и планомерно, уже третьи сутки, разными способами «полоскается» через разные ТГ-каналы, через заместителя главного редактора одного из крупнейших изданий», - написал Брейдо в «Телеграме».

Брейдо обращает внимание на то, что поначалу некоторые СМИ делали акцент на эпизоде, в котором «Спартак» обвинял соперника в нарушении принципа честной игры, но затем, когда общественность не приняла эти аргументы, под удар попал Федотов.

Непосредственно эпизод с высказываниями Федотова в адрес Абаскаля Брейдо прокомментировал так: «Фантастика, тренер прибежал в перерыве к чужой скамейке с очевидными провокациями и был послан. А какой ещё мог быть ответ?».

Брейдо обращает внимание на то, что резервный рефери призывал Федотова не вестись на провокации Абаскаля.

Также представитель ЦСКА отметил, что по губам Романа Зобнина можно прочитать оскорбление в адрес Милана Гайича. При этом Бредо считает, что в дерби проявление таких эмоций является нормой, поэтому клуб не хочет в этом разбираться.

Футбол,Кирилл Брейдо,Владимир Федотов,Роман Зобнин,Спартак,
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