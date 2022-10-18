​В ЦСКА обвинили СМИ в «заказухе»

Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет пресс-службу, высказался на тему разговоров о поведении Владимира Федотова. В ответ на претензии Гильермо Абаскаля тренер «армейцев» оскорбил своего коллегу из «Спартака» в перерыве дерби.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

«Вы только представьте: главный тренер буквально «заказывается» и планомерно, уже третьи сутки, разными способами «полоскается» через разные ТГ-каналы, через заместителя главного редактора одного из крупнейших изданий», - написал Брейдо в «Телеграме».

Брейдо обращает внимание на то, что поначалу некоторые СМИ делали акцент на эпизоде, в котором «Спартак» обвинял соперника в нарушении принципа честной игры, но затем, когда общественность не приняла эти аргументы, под удар попал Федотов.

Непосредственно эпизод с высказываниями Федотова в адрес Абаскаля Брейдо прокомментировал так: «Фантастика, тренер прибежал в перерыве к чужой скамейке с очевидными провокациями и был послан. А какой ещё мог быть ответ?».

Брейдо обращает внимание на то, что резервный рефери призывал Федотова не вестись на провокации Абаскаля.