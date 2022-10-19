Кейн вполне допускает переход в «Баварию»

При этом также отмечается, что Кейн пока так и не принял решение относительно своего будущего. Напомним, англичанина связывает контракт с «Тоттенхэмом», который рассчитан до конца следующего сезона. Ранее сообщалось, что летом 2023 года «Бавария» попытается заполучить Гарри.