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8 часов назад

Эксперты оценили шансы Килиана Мбаппе перейти зимой в «Реал» Мадрид

Чемпионат.comиещё 4

Зимнее трансферное окно приближается. Слухи о том, что Килиан Мбаппе покинет «ПСЖ», не утихают, а только усиливаются.

Эксперты оценили шансы Килиана Мбаппе перейти зимой в «Реал» Мадрид
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

10 лучших прогнозов на сегодня.

Форвард парижан провёл 193 матча в Лиге 1, забил 143 мяча и сделал 63 результативные передачи. За «ПСЖ» француз выступает с сезона-2017/2018, но последнее время всё чаще появляются слухи о его желании уйти.

Совсем недавно Килиан вновь обратился с просьбой сменить клуб в январе, а боссы «ПСЖ» недовольны тем, что он диктует им свои условия.

Эксперты больше склоняются к тому, что Мбаппе перейдёт зимой в «Реал» Мадрид и станет партнёром Бензема. На такой вариант события предлагают коэффициент 3.50.

Также аналитики предполагают, что Килиан может оказаться в «Ливерпуле», оценив этот исход коэффициентом 6.50.

Не исключают букмекеры и перехода звёздного форварда в «Челси», оценив шансы на этот трансфер в 12.0.

Самым невероятным вариантом, из предложенных букмекером, аналитики считают трансфер Килиана в «Тоттенхэм», оценив это событие коэффициентом 101.

Экспресс с коэффициентом 20.26.

Главный тренер «ПСЖ» отругал журналистов из-за вопроса о Мбаппе.

Мбаппе недоволен влиянием Месси на раздевалку «ПСЖ».

Мбаппе обвинил «ПСЖ» в предательстве. Продление контракта было ошибкой.

Анри раскритиковал Мбаппе за отношение к «ПСЖ».

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