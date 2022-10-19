Валерий Карпин высказался о поражении «Ростова» от «Динамо» в Кубке

«Это не «Ростов» отошёл от своей игры, а нас отодвинули после того, как мы сравняли счёт. В первом тайме две из трёх замен были запланированы. Мы тренировали выход из обороны, а дальше — дело индивидуального мастерства», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.