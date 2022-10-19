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44 минуты назад

Валерий Карпин высказался о поражении «Ростова» от «Динамо» в Кубке

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче группового этапа Кубка России с московским «Динамо» (1:3).

Валерий Карпин высказался о поражении «Ростова» от «Динамо» в Кубке
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это не «Ростов» отошёл от своей игры, а нас отодвинули после того, как мы сравняли счёт. В первом тайме две из трёх замен были запланированы. Мы тренировали выход из обороны, а дальше — дело индивидуального мастерства», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице группы С, набрав семь очков после четырёх встреч.

«Ростов» — на третьей строчке, в их активе шесть баллов. На втором месте в группе «Ахмат», четвёртый — «Оренбург».

В следующем матче «Ростов» сыграет в РПЛ в гостях с «Факелом» (22 октября, 16:30 мск).

Футбол,Андрей Ирха,Валерий Карпин,Динамо,
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