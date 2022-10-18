Тренер ЦСКА Федотов объяснил свои слова «что-то там прыгало»

"Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: "Что-то там прыгало". Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, я немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера "Спартака". Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи", - цитирует Федотова "СЭ".