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1 час назад

Федотов: сказав "что-то прыгало", я имел ввиду не Абаскаля, а его окружение. Мы с ним пожали друг другу руки после игры

Rusfootballиещё 1

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал скандал со своими предыдущими высказываниями в сторону Гильермо Абаскаля.

Тренер ЦСКА Федотов объяснил свои слова «что-то там прыгало»
Фото: ПФК ЦСКАПФК ЦСКА

"Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: "Что-то там прыгало". Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, я немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера "Спартака". Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи", - цитирует Федотова "СЭ".

Напомним, встреча между ЦСКА и "Спартаком" проходила на "ВТБ Арене" и закончилась результативной ничьей (2:2). На дубль Федора Чалова красно-белые ответили точными ударами Антона Зиньковского и Александра Соболева.

В перерыве встречи между главными тренерами команд произошла потасовка. Испанский наставник "Спартака" пытался доказать, что соперник не соблюдал fair-play в эпизоде с первым забитым голом, а Владимир Федотов в ответ назвал его клоуном. После игры на пресс-конференции тренер ЦСКА сказал "что-то рядом прыгало", комментируя потасовку.

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