Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
32 минуты назад

Федотов ответил Зареме: «При чем тут «Сочи»? Я родился в Свердловской области, чем горжусь»

Sports.ruиещё 1

Владимир Федотов ответил на высказывание Заремы Салиховой.

Владимир Федотов ответил на высказывание Заремы Салиховой
Фото: Sports.ruSports.ru

После матча со «Спартаком» (2:2) главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о споре с тренером красно-белых Гильермо Абаскалем, сказав: «Так, прыгало что то рядом. Не понял его, о чем он говорил».

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на эти слова: «Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека».

– Наверняка видели слова Заремы Салиховой, что вы уехали из «Сочи», а футбольный клуб «Сочи» из вас не уехал. Как к этому отнеслись?

– Во-первых, при чем здесь «Сочи»? Я родился в Свердловской области, в городе Михайловске. Чем, безусловно, горжусь. А больше мне сказать на это нечего, – заявил Федотов.

Федотов о словах «прыгало что-то рядом»: «Имел в виду окружение Абаскаля, на бровке было много народу. После игры пожали руки»

Футбол,Зарема Салихова,Владимир Федотов,Леонид Федун,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители