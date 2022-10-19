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1 час назад

Тихонов: Кокорина надо гнать поганой метлой из футбола

Елена Прошина

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что российский футбол ничего не добился за последнее время, а российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина вообще «надо гнать поганой метлой». Об этом пишет Metaratings.ru.

Кокорина предложили «гнать поганой метлой» из футбола
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал поступки и поведение Кокорина. По его мнению, у футболиста был талант, но он «профукал карьеру из-за денег». Тихонов согласился со словами Канчельскиса, отметив, что Кокорину нужно «научиться играть в футбол».

«Кокорин показал, что ему глубоко плевать на ситуацию, которая происходит в стране. Поддержи Россию, ты кто такой, Марадона или Пеле? Не надо футболистам платить бешеные деньги. Мы же никуда не вышли и ничего не добились в последнее время. Сколько лет уже наш футбол жалко существует. Кокорина вообще надо гнать поганой метлой, нашелся Марадона, я таких людей не понимаю», — сказал Тихонов.

Напомним, Кокорин перешел в «Арис» из итальянской «Фиорентины». В прошлом сезоне форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями не отметился. В общей сложности он провел на поле 53 минуты.

Футбол,Андрей Канчельскис,Александр Кокорин,Александр Тихонов,Манчестер Юнайтед,
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