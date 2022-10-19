Кокорина предложили «гнать поганой метлой» из футбола

«Кокорин показал, что ему глубоко плевать на ситуацию, которая происходит в стране. Поддержи Россию, ты кто такой, Марадона или Пеле? Не надо футболистам платить бешеные деньги. Мы же никуда не вышли и ничего не добились в последнее время. Сколько лет уже наш футбол жалко существует. Кокорина вообще надо гнать поганой метлой, нашелся Марадона, я таких людей не понимаю», — сказал Тихонов.