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15 минут назад

Титов рассказал, мог ли Акинфеев спасти ЦСКА после удара Зиньковского

Евро-футбол.Ру

Экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о шансах голкипера ЦСКА Игоря Акифеева спасти свою команду в эпизоде с ударом полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в недавнем дерби. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Титов рассказал, мог ли Акинфеев спасти ЦСКА после удара Зиньковского
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Вины Игоря нет. Ни один вратарь не сумел бы здесь спасти команду. Антон нанес удар точно по центру мяча, придав ему абсолютно непредсказуемую траекторию полета, - передает слова Титова издание «Спорт-экспресс».

После дерби «Спартак» с 26 набранными баллами занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а ЦСКА, имея на очко меньше, располагается на третьей позиции.

Футбол,Егор Титов,Спартак,
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