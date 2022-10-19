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3 часа назад

Павел Каманцев высказался о претензии «Спартака» об игнорировании фэйр-плей в дерби с ЦСКА

Чемпионат.com

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев поделился мнением о претензии «Спартака» по поводу игнорирования фэйр-плей в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2).

«Фэйр-плей и претензии «Спартака»? Не понимаю претензии к судейству, потому что к арбитрам это не относится. Относится ли к духу игры? Не уверен, что в профессиональном футболе есть такое понятие в чистом виде. Наверное, надо было просто выбить мяч за поле. Такие ситуации команды должны решать между собой — это не судейский вопрос. Но в этом и была сложность для Сергея Карасёва, потому что из-за эпизода с Зобниным и Гаичем повысился накал — игроки абсолютно не жалели друг друга. Он погасил эту ситуацию — в итоге игра закончилась более-менее адекватно», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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