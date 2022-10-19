Защитник «Динамо» высказался о своём игровом времени

«Если в команде есть два хороших игрока, которые могут выступать на одной позиции, тренер должен выбирать. Это всё. Думаю, это хорошо. Надеюсь, что на каждой позиции в «Динамо» будет по два таких хороших игрока», — цитирует Лаксальта «Спор-Экспресс».