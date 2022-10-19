Мбаппе наконец-то прокомментировал слухи о желании покинуть «ПСЖ»

Форвард наконец-то прокомментировал слухи о желании покинуть «ПСЖ». Однако его реакция выглядит слишком запоздалой и неоднозначной.

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За последнюю неделю в спортивных СМИ появилось много резонансных новостей о Килиане Мбаппе. Форварда выставили в нелучшем свете из-за предполагаемого желания покинуть «ПСЖ» в январе. Погасить шумиху можно было единственным способом – публичным заявлением Мбаппе с опровержением или подтверждением публикуемой о нём информации. Килиан дал комментарий, выдержав паузу длиной почти в неделю. Приводим его полностью.

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«Ситуация вокруг меня? Я очень счастлив. Никогда не просил об уходе в январе. Эта информация появилась в день матча Лиги чемпионов с «Бенфикой», я не понимаю, кому это нужно. Я не имею к этой информации никакого отношения. Был шокирован так же, как и все. Хочу лишь сказать, что всё это абсолютная ложь. Я очень счастлив в «ПСЖ». Я – футболист. Самое важное для меня – играть и показывать всё самое лучшее на поле. Если я начну распыляться, то очень б

Люди могут подумать, что я связан с этой информацией, но я вообще ни при чем. Я спал, а мои родные были на игре моего младшего брата, когда эта информация появилась в медиа. Все люди, которые заботятся обо мне, не были рядом, так что мы были в шоке от этих новостей. Пришлось с этим справляться, потому что нам предстояло провести игру с «Бенфикой». Когда ты играешь за «ПСЖ», то знаешь, куда попадаешь. Здесь будет и хорошее, и плохое. К этому нужно быть готовым. Мы предупреждаем об этом всех новичков команды. Сейчас мы сконцентрированы на победах и борьбе за трофеи.

Президент Нассер Аль-Хелаифи? Я не виделся с ним. Мы встретились перед игрой с «Марселем» в чемпионате Франции – он пришёл, чтобы пожелать нам удачи перед матчем», — приводит слова Мбаппе официальный сайт «ПСЖ».

Килиан поступил очень правильно, отреагировав на публикации СМИ. Однако ситуация для него и «ПСЖ» всё равно развернулась не лучшим образом, поэтому форварду уместно предъявить ряд серьёзных претензий.

Мбаппе тянул с заявлением слишком долго

В идеале Мбаппе следовало дать комментарий сразу после матча с «Бенфикой» (1:1) в ЛЧ. Килиан долго тянул с заявлением, подпитывая спекуляции и заставляя верить данным СМИ.

Скорее всего, в последние дни за кулисами шли переговоры между руководством «ПСЖ» и Мбаппе. Стороны вырабатывали линию поведения в сложившихся обстоятельствах. Le Parisien подтверждает эту теорию. Издание утверждает, что у президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи и Килиана запланирована встреча в ближайшие недели.

На этой встрече должны обсудить все моменты, раздражающие Мбаппе. Речь о конфликте с Неймаром и плохой (по мнению форварда) трансферной работе клуба, который пообещал 23-летнему игроку купить классическую «девятку» в межсезонье и не сделал этого. Аль-Хелаифи надеется навсегда уладить все трения с Мбаппе до начала нового трансферного окна.

Пока конфликт решили «заморозить». Вероятно, именно поэтому Килиан всё-таки сделал разряжающее обстановку заявление. Футболист всё ещё надеется, что его пожелания будут услышаны, и не хочет окончательно разрывать отношения с клубом.

В словах Мбаппе мало конкретики и много неоднозначности

«Никогда не просил об уходе в январе» — самый примечательный фрагмент из заявления Мбаппе. Речь идёт о том, что Килиан не просил продать его в зимнее трансферное окно. Звучит так, что он не против доиграть сезон в «ПСЖ» и намерен уйти летом. Никакой долгосрочной приверженности клубу футболист не выразил.

Комментарий Мбаппе – очень уклончивый и расплывчатый. В нём мало конкретики и много неоднозначности. Опять же, всё выглядит так, будто Килиан просто на время решил разрядить обстановку. Затишье продлится как минимум несколько недель. Если встреча с Аль-Хелаифи не оправдает ожиданий Килиана, в СМИ почти наверняка снова появится масса новостей о намерении форварда покинуть Париж.

Мбаппе дал комментарий в день, когда «Реал» окончательно отказался от него

Мбаппе сделал заявление в тот же день, когда Marca опубликовала новость о том, что «Реал» отказывается от трансфера форварда в будущем. Препятствием для перехода Килиана является не только сумма, которую придётся заплатить за него, но и поведение француза. «Реал», по сообщению СМИ, не хочет рушить здоровую атмосферу в раздевалке команды: президент «Реала» Флорентино Перес не собирается идти навстречу Мбаппе. Контактов между сторонами не было с мая, когда игрок отказался от перехода в мадридский клуб на правах свободного агента и продлил контракт с «ПСЖ». При этом сообщается, что Килиан жалеет о решении остаться в «ПСЖ» и уже сообщил об этом Пересу. Флорентино ясно дал понять, что его это не волнует.

Интерес к Мбаппе проявляют клубы АПЛ «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». L’Equipe, утверждает, что «ПСЖ» готов рассмотреть возможность обмена Килиана на форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Проблема в том, что сам Мбаппе никогда не был заинтересован играть в АПЛ. По крайней мере, в СМИ даже на уровне слухов не появлялась информация о его желании перейти в команду из Англии.

Килиан всегда рассматривал только «Реал» и «ПСЖ» в качестве клубов, где он готов выступать. В последнее время Мбаппе разочаровался в «ПСЖ», после чего решил восстановить отношения с «Реалом». Попытка наладить диалог с Пересом оказалась неудачной. Именно поэтому форвард мог снова заявить о мнимой приверженности парижанам.