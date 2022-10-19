Карпин ответил на вопрос о Кокорине в сборной России

Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин допустил, что футболиста Александра Кокорина могут вновь вызвать в национальную команду. Об этом сообщает Sport24.

Журналист издания в разговоре с Карпиным отметил, что Кокорин «снова забивает и отдает передачи на Кипре».

«И?» - ответил на это Карпин.

Он добавил, что ничего не знает о позиции Кокорина по возвращению в сборную.

«Вызван может быть любой, мы следим за всеми игроками», - подчеркнул тренер.

Сейчас Кокорин играет за «Арис» - кипрский клуб из города Лимасол. За российскую сборную он в последний раз выступал на чемпионате Европы 2016 года, ЧМ-2018 он пропустил из-за травмы крестообразных связок. Больше его в сборную не вызывали.

В 2018 году Кокорин стал фигурантом дел о побоях и хулиганстве, его отправили в СИЗО. В мае 2019-го суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима.