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26 минут назад

"Динамо" впервые при Йокановиче выиграло дважды подряд

Rusfootball

Московское "Динамо" одержало две победы подряд в официальных матчах впервые в нынешнем сезоне. Одержав 18 октября домашнюю победу над "Ростовом" в матче 4 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (3:1), московское "Динамо" выиграло во второй раз подряд. Ранее, 15 октября, бело-голубые победили в рамках 13 тура Российской премьер-лиги "Оренбург" (3:2).

"Динамо" впервые при Йокановиче выиграло дважды подряд
Фото: RusfootballRusfootball

Это первый случай двух побед подряд московского "Динамо" во всех турнирах под руководством главного тренера Славиши Йокановича, который возглавил бело-голубых перед началом текущего сезона. Ранее при 5 одержанных в течение сезона победах московский клуб в 3 случаях играл сразу после этого вничью и дважды потерпел поражения.

Футбол,Динамо,
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